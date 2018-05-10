В Воронеже раскопали 2 мины и 4 артиллерийских снаряда времен ВОВ
Боеприпасы уничтожили на подрывной площадке.
Боеприпасы уничтожили на подрывной площадке.
Две мины, четыре артиллерийских снаряда и ручную гранату обнаружили в Воронеже при земляных работах во вторник, 8 мая, сообщила
Сообщение в
Спасатели напомнили, что «Эхо войны» не утихает, поэтому крайне важно строго соблюдать правила действий при обнаружении взрывоопасных предметов. Запрещается их трогать, поднимать, переносить или перекатывать с места на место. В случае находки нужно звонить по телефонам 112 (для мобильных телефонов), 101 (для мобильных и городских телефонов) или по телефону доверия ГУ МЧС по региону 8 (473) 277 99 00.