В Воронеже раскопали 2 мины и 4 артиллерийских снаряда времен ВОВ

Две мины, четыре артиллерийских снаряда и ручную гранату обнаружили в Воронеже при земляных работах во вторник, 8 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Найденными боеприпасами оказались две 82-мм мины, снаряды 50 мм, 75 мм и 105 мм, а также граната Ф-1.

Сообщение в аварийно-спасательную службу Воронежской области поступило накануне в 18:00. Боеприпасы изъяли и уничтожили на установленной подрывной площадке в балке «Каверинский Лог» Большеверейского сельского поселения.