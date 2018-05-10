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08:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже раскопали 2 мины и 4 артиллерийских снаряда времен ВОВ

Боеприпасы уничтожили на подрывной площадке.

Две мины, четыре артиллерийских снаряда и ручную гранату обнаружили в Воронеже при земляных работах во вторник, 8 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Найденными боеприпасами оказались две 82-мм мины, снаряды 50 мм, 75 мм и 105 мм, а также граната Ф-1.

Сообщение в аварийно-спасательную службу Воронежской области поступило накануне в 18:00. Боеприпасы изъяли и уничтожили на установленной подрывной площадке в балке «Каверинский Лог» Большеверейского сельского поселения.

Спасатели напомнили, что «Эхо войны» не утихает, поэтому крайне важно строго соблюдать правила действий при обнаружении взрывоопасных предметов. Запрещается их трогать, поднимать, переносить или перекатывать с места на место. В случае находки нужно звонить по телефонам 112 (для мобильных телефонов), 101 (для мобильных и городских телефонов) или по телефону доверия ГУ МЧС по региону 8 (473) 277 99 00.

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