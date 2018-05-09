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19:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре в ТЦ «Аврора» сработала пожарная тревога, людей эвакуировали

На место приезжали пожарные расчеты.

Источник: РИА "Новости"

Непредвиденная ситуация произошла сегодня в торговом центре «Аврора» в областной столице. Оттуда в срочном порядке эвакуировали людей.

— 9 мая 2018 в 16−20, в самый разгар фильма в Киномаксе всех эвакуировали из ТЦ «Аврора». Было страшно, особенно помня недавние события, — пишет в социальных сетях местная жительница Татьяна.

Перед эвакуацией в здании торгового центра сработала пожарная сигнализация. На место прибыло несколько автомобилей МЧС России. Тревога оказалась ложной. Люди пробыли несколько минут на улице, а после вернулись в комплекс. Сейчас ТЦ работает в стандартном режиме.

Напомним, что за последние дни это уже не первая эвакуация из торговых центров города. 7 мая людей выводили из «Вива Лэнда». А накануне, 8 числа, подобная участь ждала посетителей «Парк Хауса».

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