Два браконьера из Брестского района застрелили оленя в Беловежской пуще

Сотрудники ГАИ остановили вблизи деревни Белево Каменецкого района «Ауди 100». В машине ехали двое мужчин 1980 и 1977 годов рождения. Правоохранители попросили водителя предоставить документы, но вместо этого он нажал на газ и попытался скрыться. Погоня была недолгой, нарушителей задержали. В багажнике они перевозили тушу благородного оленя. Документов на добычу животного у жителей Брестского района не оказалось.