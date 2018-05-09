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19:09 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте и регионах Узбекистана зафиксировано землетрясение

В столице Узбекистана и ряде городов страны днем 9 мая были зарегистрированы подземные толчки силой от 3 до 4 баллов, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В столице и ряде городов Узбекистана днем 9 мая было зафиксировано несильное землетрясение. Эпицентр располагался в Афганистане, примерно в в 500 километрах от Ташкента, сообщает МЧС республики.

По данным Республиканского Центра сейсмопрогностического Мониторинга МЧС, в 15:41 часов по Ташкентскому времени произошло землетрясение в Афганистане. Координаты: 36,64 градуса северной широты, 71,35 градуса восточной долготы, магнитуда М=6,2, глубина 126 километров на расстоянии 546 километров юго-восточнее столицы Узбекистана.

Сила подземных толчков составила: в Ташкенте, Намангане, Андижане, Фергане, Гулистане, Джизаке, Самарканде и Карши 3 баллa, в Термезе — 4 баллa. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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