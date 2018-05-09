В Ташкенте и регионах Узбекистана зафиксировано землетрясение

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В столице и ряде городов Узбекистана днем 9 мая было зафиксировано несильное землетрясение. Эпицентр располагался в Афганистане, примерно в в 500 километрах от Ташкента, сообщает МЧС республики.

По данным Республиканского Центра сейсмопрогностического Мониторинга МЧС, в 15:41 часов по Ташкентскому времени произошло землетрясение в Афганистане. Координаты: 36,64 градуса северной широты, 71,35 градуса восточной долготы, магнитуда М=6,2, глубина 126 километров на расстоянии 546 километров юго-восточнее столицы Узбекистана.