Дебошира, пытавшегося испортить кишиневцам День Победы, оштрафовали на 1000 леев

В Кишиневе во время праздничных мероприятий 9 мая на Мемориальном комплексе «Вечность» полиция задержала 45-летнего мужчину. По данным полиции, он достал георгиевскую ленточку, к которой прикрепил нацисткую свастику, и бранился.