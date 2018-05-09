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19:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Дебошира, пытавшегося испортить кишиневцам День Победы, оштрафовали на 1000 леев

Сотрудники полиции составили протокол о мелком хулиганстве.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе во время праздничных мероприятий 9 мая на Мемориальном комплексе «Вечность» полиция задержала 45-летнего мужчину. По данным полиции, он достал георгиевскую ленточку, к которой прикрепил нацисткую свастику, и бранился.

Нарушителя порядка вывели за пределы мемориала и доставили в участок для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает golos.md.

Составлен протокол по факту мелкого хулиганства. Нарушителю предстоит выплатить штраф в размере тысячи леев.

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