Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Британская корона сдает Мэй России - эксперт
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Максим Галкин исполнил мечту 4-летнего сына
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Как Вторая мировая повлияла на моду
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Солдаты голову бы свернули: ответ РФ на отказ Киева от Дня Победы
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
В Сети показали кадры оставленной истребителем спутной струи
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
«Приговор»: профессор из США о новом правительстве РФ - СМИ
Военные Украины попали в засаду в Донбассе - СМИ
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
20:26 (мск), источник: Водитель Петербурга

На КАД прилетал вертолет: в аварии пострадали четверо

Серьезное ДТП произошло вечером 9 мая на кольцевой автодороге в Курортном районе Петербурга.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 17:10 на 136-м километре внешнего кольца КАД мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, столкнулся с попутным автомобилем Chery под управлением мужчины 1958 года рождения.

В результате аварии травмы средней тяжести получили водитель «Чери» и его пассажирка 1955 года рождения, а также две пассажирки «Соляриса», 1991 и 1966 годов рождения.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на место аварии прилетал санитарный вертолет. Пробка на внешлем кольце КАД, по данным «Яндекс. Пробок», все еще превышает 1,5 километра.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Велодорожки Петербурга: рисовать заново
Перевод с китайского языка на русский для автомобильной отрасли
МИД России отреагировал на новые американские санкции
Путин вступился за ветерана, которого попыталась увести охрана
Мотоциклист сбит насмерть на старте 5-го этапа «Джиро д’Италия»
В России прошла акция «Бессмертный полк» (фото)
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
Тонны шоколада затопили дорогу после аварии в Польше
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Сборная России по хоккею дозаявила троих игроков на ЧМ-2018 Таким образом, для полной заявки на мировое первенство у национальной российской команды остаётся одно место
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь