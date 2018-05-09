На КАД прилетал вертолет: в аварии пострадали четверо

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 17:10 на 136-м километре внешнего кольца КАД мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, столкнулся с попутным автомобилем Chery под управлением мужчины 1958 года рождения.

В результате аварии травмы средней тяжести получили водитель «Чери» и его пассажирка 1955 года рождения, а также две пассажирки «Соляриса», 1991 и 1966 годов рождения.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на место аварии прилетал санитарный вертолет. Пробка на внешлем кольце КАД, по данным «Яндекс. Пробок», все еще превышает 1,5 километра.