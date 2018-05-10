В ДТП на Московском шоссе с иномаркой и маршруткой пострадали двое детей

Днем 9 мая на Московском шоссе столкнулись «Хёндэ» и микроавтобус «Пежо», перевозивший пассажиров по маршруту № 1. В аварии не обошлось без пострадавших, сообщает ГУ МВД Самарской области.

— В результате ДТП пассажиры автобуса — девочка 2010 года рождения и мальчик 2009 года рождения госпитализированы, — отмечают в полиции.

По предварительной версии сотрудников УГИБДД, примерно в половине третьего 22-летний водитель «Хёндэ» ехал по Московскому шоссе в направлении 22-го Партсъезда. В пути следования он допустил столкновение с автобусом «Пежо», за рулем которого находился 39-летний мужчина. Маршрутка двигалась в попутном направлении.