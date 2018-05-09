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21:03 (мск), источник: Zakon.kz

В Мангистау полиция оцепила вокзал

На станции Мангышлак нашли подозрительную сумку.

Источник: Zakon.kz

В Мангистау на станции Мангышлак полиция выставила оцепление. По сообщениям очевидцев, в здании вокзала заложили бомбу. Полицейские прокомментировали ситуацию, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

В интернете появилось видео, на котором очевидцы рассказывают о бомбе на вокзале на станции Мангышлак и оцеплении, которое выставили правоохранительные органы.

Железнодорожный вокзал был оцеплен стражами порядка сегодня вечером, 8 мая, ближе к 00.00 часам ночи. По информации пресс-службы ДВД МО, в отделение полиции поступило сообщение о том, что возле магазина у железнодорожной станции лежит бесхозная женская сумка.

«Подразделения среагировали немедленно. Люди были эвакуированы, а место оцеплено. После проверки оказалось, что в сумке находятся личные вещи. Никакой опасности для населения содержимое сумки не представляло», — сообщили в пресс-службе ДВД МО.

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