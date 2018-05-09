В Мангистау полиция оцепила вокзал
На станции Мангышлак нашли подозрительную сумку.
На станции Мангышлак нашли подозрительную сумку.
В Мангистау на станции Мангышлак полиция выставила оцепление. По сообщениям очевидцев, в здании вокзала заложили бомбу. Полицейские прокомментировали ситуацию, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.
В интернете появилось видео, на котором очевидцы рассказывают о бомбе на вокзале на станции Мангышлак и оцеплении, которое выставили правоохранительные органы.
Железнодорожный вокзал был оцеплен стражами порядка сегодня вечером, 8 мая, ближе к 00.00 часам ночи. По информации
«Подразделения среагировали немедленно. Люди были эвакуированы, а место оцеплено. После проверки оказалось, что в сумке находятся личные вещи. Никакой опасности для населения содержимое сумки не представляло», — сообщили в