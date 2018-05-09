В Алматы Lexus сбил женщину на «зебре»

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Вечером 9 мая в Алматы автомобиль Lexus сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, передает корреспондент Zakon.kz.

Читайте также Два автобуса столкнулись в Алматы: пострадали две женщины и ребенок

ЧП произошло на проспекте Абая, между Саина и Момышулы, не доезжая круглосуточного гипермаркета. По словам очевидцев, Lexus ехал по Абая в западном направлении.

На пешеходном переходе люди начали переходить дорогу. Ехавшие попутно машины остановились. У Lexus скорость была большая, остановиться водитель не успел. Чтобы не врезаться в машины, он вылетел на полосу встречного движения, где на полной скорости сбил женщину, переходившую дорогу.

От удара женщина отлетела метров на 20. Сама машина смогла остановиться только проехав метров 10 после «зебры».