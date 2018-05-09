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21:54 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы Lexus сбил женщину на «зебре»

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Вечером 9 мая в Алматы автомобиль Lexus сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, передает корреспондент Zakon.kz.

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ЧП произошло на проспекте Абая, между Саина и Момышулы, не доезжая круглосуточного гипермаркета. По словам очевидцев, Lexus ехал по Абая в западном направлении.

На пешеходном переходе люди начали переходить дорогу. Ехавшие попутно машины остановились. У Lexus скорость была большая, остановиться водитель не успел. Чтобы не врезаться в машины, он вылетел на полосу встречного движения, где на полной скорости сбил женщину, переходившую дорогу.

От удара женщина отлетела метров на 20. Сама машина смогла остановиться только проехав метров 10 после «зебры».

Прибывшие на место врачи скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии забрали пострадавшую в больницу.

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