Глава МИД Латвии сообщил о нападении на посольство республики в Москве

РИГА, 9 мая. /ТАСС/. Нападение совершено в среду на посольство Латвии в Москве. Об этом сообщил министр иностранных дел этой балтийской республики Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис сообщил местному новостному агентству LETA, что инцидент произошел около 17:30 (время совпадает с мск). Нападение на здание диппредставительства республики в Москве совершили четыре-пять человек, которые бросили в здание несколько дымовых шашек и файеров. Один из правонарушителей также пытался при помощи баллона с черной краской сделать надпись на здании посольства. Вандалы сразу же после этого были задержаны, их мотивы пока неизвестны.