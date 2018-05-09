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22:23 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Латвии сообщил о нападении на посольство республики в Москве

Эдгарс Ринкевичс также заявил, что Министерству иностранных дел России будет вручена нота.

Источник: Reuters

РИГА, 9 мая. /ТАСС/. Нападение совершено в среду на посольство Латвии в Москве. Об этом сообщил министр иностранных дел этой балтийской республики Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.

«Сегодня вечером произошло нападение на посольство Латвии в Москве, нападающие задержаны. Будем вручать ноту Министерству иностранных дел России, требуя обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатических представительств. Такие провокации недопустимы, Россия должна предпринять соответствующие меры», — написал глава внешнеполитического ведомства.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис сообщил местному новостному агентству LETA, что инцидент произошел около 17:30 (время совпадает с мск). Нападение на здание диппредставительства республики в Москве совершили четыре-пять человек, которые бросили в здание несколько дымовых шашек и файеров. Один из правонарушителей также пытался при помощи баллона с черной краской сделать надпись на здании посольства. Вандалы сразу же после этого были задержаны, их мотивы пока неизвестны.

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