Глава МИД Латвии сообщил о нападении на посольство республики в Москве
Эдгарс Ринкевичс также заявил, что Министерству иностранных дел России будет вручена нота.
Эдгарс Ринкевичс также заявил, что Министерству иностранных дел России будет вручена нота.
РИГА, 9 мая. /ТАСС/. Нападение совершено в среду на посольство Латвии в Москве. Об этом сообщил министр иностранных дел этой балтийской республики Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.
«Сегодня вечером произошло нападение на посольство Латвии в Москве, нападающие задержаны. Будем вручать ноту Министерству иностранных дел России, требуя обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатических представительств. Такие провокации недопустимы, Россия должна предпринять соответствующие меры», — написал глава внешнеполитического ведомства.
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