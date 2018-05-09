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23:32 (мск), источник: Sputnik.by

Электричка сбила насмерть мужчину в Колодищах

Руководство станции вызвало милицию, правоохранительные органы на место происшествия пока не прибыли.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Электричка сбила насмерть мужчину в Колодищах, сообщает Sputnik.

Трагедия произошла вечером 9 мая на железнодорожной станции Колодищи. Электричка на переходе через пути сбила насмерть мужчину. По свидетельствам очевидцев, погибшему около 30 лет.

Около 22:00 приехала скорая засвидетельствовать факт смерти и уехала. Руководство станции вызвало милицию.

На движение поездов инцидент не повлиял.

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