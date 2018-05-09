Электричка сбила насмерть мужчину в Колодищах
Руководство станции вызвало милицию, правоохранительные органы на место происшествия пока не прибыли.
Руководство станции вызвало милицию, правоохранительные органы на место происшествия пока не прибыли.
МИНСК, 9 мая — Sputnik. Электричка сбила насмерть мужчину в Колодищах, сообщает Sputnik.
Трагедия произошла вечером 9 мая на железнодорожной станции Колодищи. Электричка на переходе через пути сбила насмерть мужчину. По свидетельствам очевидцев, погибшему около 30 лет.
Около 22:00 приехала скорая засвидетельствовать факт смерти и уехала. Руководство станции вызвало милицию.
На движение поездов инцидент не повлиял.