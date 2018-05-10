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01:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Сирены тревоги сработали на границе Израиля с Сирией

Сирены воздушной тревоги сработали на контролируемой Израилем части Голанских высот, что свидетельствует о возможном ракетном обстреле из Сирии, сообщили военные.

Источник: AP 2018

«Тревога прозвучала на Голанских высотах. Обстоятельства выясняются», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения армейской пресс-службы.

До этого Израиль приводил войска в состояние повышенной боеготовности, развернул систему ПВО и приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах. На такие меры власти страны пошли после «аномальной активности» иранских войск в Сирии.

Затем сирийские системы ПВО перехватили две ракеты, выпущенные Израилем по Аль-Кисве в пригороде Дамаска. Позже пришли сообщения, что под Дамаском от ракетного удара погибли два человека.

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