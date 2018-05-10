Сирены тревоги сработали на границе Израиля с Сирией
Сирены воздушной тревоги сработали на контролируемой Израилем части Голанских высот, что свидетельствует о возможном ракетном обстреле из Сирии, сообщили военные.
Сирены воздушной тревоги сработали на контролируемой Израилем части Голанских высот, что свидетельствует о возможном ракетном обстреле из Сирии, сообщили военные.
«Тревога прозвучала на Голанских высотах. Обстоятельства выясняются», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения армейской
До этого Израиль приводил войска в состояние повышенной боеготовности, развернул систему ПВО и приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах. На такие меры власти страны пошли после «аномальной активности» иранских войск в Сирии.
Затем сирийские системы ПВО перехватили две ракеты, выпущенные Израилем по