СМИ: израильские ВВС нанесли удары по сирийским позициям в Хан-Арнабе на Голанах

Источник: AP 2018

ТАСС, 10 мая. Израильские ВВС подвергли ударам позиции сирийской армии в районе Хан-Арнаба (провинция Эль-Кунейтра, 40 км от Дамаска) у подножия Голанских высот. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

О последствиях налета и потерях телеканал сведения не приводит.

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По его данным, атака стала ответом на ракетный обстрел израильских постов на оккупированной части Голан.

Ранее ВС Израиля заявили, что иранские силы в Сирии выпустили в четверг 20 ракет по передовым позициям Армии обороны Израиля на Голанских высотах.