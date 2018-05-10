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01:43 (мск), источник: ТАСС

СМИ: израильские ВВС нанесли удары по сирийским позициям в Хан-Арнабе на Голанах

Как передает Al Mayadeen, атака стала ответом на ракетный обстрел израильских постов.

Источник: AP 2018

ТАСС, 10 мая. Израильские ВВС подвергли ударам позиции сирийской армии в районе Хан-Арнаба (провинция Эль-Кунейтра, 40 км от Дамаска) у подножия Голанских высот. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

О последствиях налета и потерях телеканал сведения не приводит.
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По его данным, атака стала ответом на ракетный обстрел израильских постов на оккупированной части Голан.

Ранее ВС Израиля заявили, что иранские силы в Сирии выпустили в четверг 20 ракет по передовым позициям Армии обороны Израиля на Голанских высотах.

«Иранские силы “Аль-Кудс” запустили 20 ракет и других снарядов по передовой линии Армии обороны Израиля на Голанах, некоторые ракеты были перехвачены», — сказал в четверг в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус. По словам военного представителя, сообщений о пострадавших на настоящий момент также не поступало.

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