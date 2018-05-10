СМИ: израильские ВВС нанесли удары по сирийским позициям в Хан-Арнабе на Голанах
Как передает Al Mayadeen, атака стала ответом на ракетный обстрел израильских постов.
Как передает Al Mayadeen, атака стала ответом на ракетный обстрел израильских постов.
ТАСС, 10 мая. Израильские ВВС подвергли ударам позиции сирийской армии в районе
По его данным, атака стала ответом на ракетный обстрел израильских постов на оккупированной части Голан.
Ранее ВС Израиля заявили, что иранские силы в Сирии выпустили в четверг 20 ракет по передовым позициям Армии обороны Израиля на Голанских высотах.
«Иранские силы “Аль-Кудс” запустили 20 ракет и других снарядов по передовой линии Армии обороны Израиля на Голанах, некоторые ракеты были перехвачены», — сказал в четверг в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус. По словам военного представителя, сообщений о пострадавших на настоящий момент также не поступало.