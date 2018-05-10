Десятилетний ребенок пропал во время празднования Дня Победы в Приморье

Инцидент произошел 9 мая около 23:00 на площади Уссурийска. До настоящего времени местонахождение мальчика неизвестно. Приметы: на вид 8 лет, рост 134 см., худощавого телосложения, волосы светлые. Был одет: синее трико, чёрная шапка, темно-синяя куртка с капюшоном (рисунок хакки в цвет с курткой), кроссовки с ярко-оранжевыми шнурками, белая футболка на груди изображение «Тигр» и надпись «Перспектива».