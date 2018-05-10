Десятилетний ребенок пропал во время празднования Дня Победы в Приморье
Полиция и волонтеры просят помощи.
Полиция и волонтеры просят помощи.
В Уссурийске пропал десятилетний Иващенко Дмитрий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на primpoisk25.
Инцидент произошел 9 мая около 23:00 на площади Уссурийска. До настоящего времени местонахождение мальчика неизвестно. Приметы: на вид 8 лет, рост 134 см., худощавого телосложения, волосы светлые. Был одет: синее трико, чёрная шапка,
Ребёнок может находиться на территории торговых центров,
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