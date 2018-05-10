Костюм Железного человека пропал в США

Источник: AP 2018

По информации телеканала Fox News, речь идет об оригинальных доспехах, в которых снимался Роберт Дауни-младший, исполнивший в фильме роль миллиардера-изобретателя Тони Старка.

Полиция приступила к поискам частей экзоскелета Старка, наделявшего героя сверхъестественными способностями. Как отмечают сотрудники склада реквизита, в последний раз доспехи видели в феврале этого года.

Научно-фантастический боевик «Железный человек» вышел на широкие экраны в 2008 году. картина повествует о приключениях одноимённого персонажа комиксов компании Marvel. Фильм снят кинокомпанией Marvel Studios под руководством Джона Фавро.