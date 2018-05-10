Костюм Железного человека пропал в США
Полиция
Полиция
По информации телеканала Fox News, речь идет об оригинальных доспехах, в которых снимался Роберт
Полиция приступила к поискам частей экзоскелета Старка, наделявшего героя сверхъестественными способностями. Как отмечают сотрудники склада реквизита, в последний раз доспехи видели в феврале этого года.
Главный герой (Дауни-младший) — гениальный изобретатель Тони Старк, разработавший экзоскелет для побега из плена и позже ставшеий супергероем по имени Железный человек. Также в картине сыграли Гвинет Пэлтроу, Терренс Ховард, Джефф Бриджес, Лесли Бибб, Шон Тоуб, Фаран Таир, Кларк Грегг, Пол Беттани и Тим Гини.