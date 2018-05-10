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03:50 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае бушуют 14 природных пожаров

На территории Хабаровского края действует 14 природных пожаров. По данным регионального управления лесам, очаги расположены Амурском, Верхнебуреинском, Комсомольском, имени Лазо, Солнечном и Хабаровском районах. Огонь бушует на площади 265,2 гектара.

По данным космического мониторинга, на территории региона зарегистрировано 52 термических аномалии. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, четвёртый класс пожарной опасности специалисты прогнозируют на территории Амурского, Верхнебуреинского, Комсомольского, имени Полины Осипенко, имени Лазо, Нанайского, Солнечного, Хабаровского районов. Третий класс пожарной опасности ожидается на территории Аяно-Майского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, Охотского, Советско-Гаванского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского районов.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Утром в понедельник специалисты не зарегистрировали ни одного лесного пожара. В течение трёх дней удалось потушить три, последний ликвидировали в Амурском районе.

Также агентство писало, что пожароопасный сезон в регионе начался раньше обычного. Первое возгорание в лесу появилось в начале апреля. Всего, по прогнозам специалистов, в этом году в Хабаровском крае произойдёт около 400 природных пожаров. Их возникновению поспособствует сухая и жаркая погода. Весной и осенью свою лепту внесут люди, которые неосторожно обращаются с огнём.

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