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04:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Пожар напугал отдыхающих во Владивостоке

Вчера, в День Победы, празднующие и отдыхающие жители Владивостока столкнулись с неприятностью — случился пожар, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

В 14.05 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенной на улице Давыдова произошло возгорание.

В 14.10 на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению. В жилом помещении наблюдалось сильное задымление. Проверка показала, что в квартире горит матрас.

В 14.27 возгорание было локализовано, в 14.29 — полностью ликвидировано. Общая площадь возгорания составила 1 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К тушению были привлечены 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Отметим, что 9 мая пожарные Приморья выезжали на тушение техногенных пожаров 10 раз.

Ирина Петрова.

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