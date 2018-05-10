В Челябинске неизвестные подожгли детскую коляску
Пироманы уже в четвертый раз покушаются на один и тот же дом в Ленинском районе.
Пироманы уже в четвертый раз покушаются на один и тот же дом в Ленинском районе.
Тревожное сообщение появилось в группе «Подслушано Ленинский район» в VK:
— Подожгли коляску, которую мамочка оставила под лестницей, — написала Елена Дубинина. —
Местные жители отреагировали горькой иронией: «Нормально. Это же Ленинский». Далее шли рассказы про неблагополучных соседей, которые нашлись у каждого.
— Не верил в это раньше. Открыл у вас тут кафе и в первые же дни понял: даааа, из десяти человек трое заходят спрашивают пойло по 30−40 рублей за литр, — написал Александр.