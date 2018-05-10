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07:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске неизвестные подожгли детскую коляску

Пироманы уже в четвертый раз покушаются на один и тот же дом в Ленинском районе.

Тревожное сообщение появилось в группе «Подслушано Ленинский район» в VK:

— Подожгли коляску, которую мамочка оставила под лестницей, — написала Елена Дубинина. — Какой-то дурдом! Уже четвертый раз в подъезде дома по адресу Барбюса, 132 кто-то устраивает поджог. Это нормально вообще?

Местные жители отреагировали горькой иронией: «Нормально. Это же Ленинский». Далее шли рассказы про неблагополучных соседей, которые нашлись у каждого.

— Не верил в это раньше. Открыл у вас тут кафе и в первые же дни понял: даааа, из десяти человек трое заходят спрашивают пойло по 30−40 рублей за литр, — написал Александр.

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