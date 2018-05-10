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06:06 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Тайшете 9 мая женщина сбила двух десятилетних велосипедистов

В Тайшете возле дома № 13 на улице Сурнова 9 мая 2018 года в 17:30 двух десятилетних мальчиков сбил автомобиль «Тойота Виста».

За рулём была нетрезвая женщина 1984 года рождения, она не справилась с управлением машины, когда дети переезжали на велосипеде через пешеходный переход. Об этом «Байкал Инфо» 10 мая сообщила пресс-служба ГУ ГИБДД по Иркутской области.

У детей были сильные телесные повреждения, их госпитализировали. В ГИБДД говорят, что мальчики тоже нарушили правила дорожного движения, потому что нельзя передвигаться на велосипеде по зебре, через проезжую часть его нужно катить, идя пешком. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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