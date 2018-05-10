Две женщины и мужчина погибли на пожаре в Аларском районе

По факту смерти трёх человек на пожаре в жилом доме на ул. Нижней в селе Александровск Аларского района вечером 9 мая 2018 года проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, к прибытию пожарных дом был охвачен огнём. В процессе ликвидации пожара, в результате которого строение сгорело полностью, спасатели обнаружили в доме тела двух женщин 1947 и 1967 годов рождения, а также хозяина жилища 1953 года рождения. По предварительной версии, накануне происшествия компания распивала спиртные напитки.