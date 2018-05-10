Две женщины и мужчина погибли на пожаре в Аларском районе
По факту смерти трёх человек на пожаре в жилом доме на ул.
По факту смерти трёх человек на пожаре в жилом доме на ул.
По факту смерти трёх человек на пожаре в жилом доме на ул. Нижней в селе Александровск Аларского района вечером 9 мая 2018 года проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Как сообщает
Опросив соседей и местных жителей, следователи предварительно установили, что весной 2018 года дом, где произошёл пожар, отключили от электроэнергии за неуплату, а 11 апреля хозяина дома привлекли к административной ответственности за самовольное подключение к электричеству.
На месте пожара работают следователи СКР и дознаватели МЧС России по Иркутской области, причины пожара устанавливаются. Тела погибших людей направлены на