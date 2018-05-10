Дивногорец лишится свободы за кражу 100 банок консервов и полутонны овощей из погреба
Краевой суд признал виновным 31-летнего жителя Дивногорска, укравшего из погреба 100 банок консервов и 450 кг овощей. Он лишится свободы на два года условно.
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Краевой суд признал виновным 31-летнего жителя Дивногорска, укравшего из погреба 100 банок консервов и 450 кг овощей. Он лишится свободы на два года условно.
В краевой полиции добавили, что сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Напомним, мы рассказывали, что в декабре прошлого года стражи порядка вышли на мужчину после того, как он выронил паспорт на месте кражи.