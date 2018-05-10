В Свердловской области загорелся газопровод

Сигнал о происшествии поступил в 23:47.

«На 564 км магистрального газопровода “Игрим — Серов — Нижний Тагил” диаметром 1 200 мм, перед компрессорной станцией “Нижняя Тура”, произошел порыв с возгоранием», — отмечается в сообщении.