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07:12 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области загорелся газопровод

Магистральный газопровод прорвало на севере Свердловской области вечером 9 мая, пишет ТАСС со ссылкой на Ситуационно-аналитический центр минэнерго РФ.

Источник: Reuters

Сигнал о происшествии поступил в 23:47.

«На 564 км магистрального газопровода “Игрим — Серов — Нижний Тагил” диаметром 1 200 мм, перед компрессорной станцией “Нижняя Тура”, произошел порыв с возгоранием», — отмечается в сообщении.

Никто не пострадал. аварийный участок перекрыли. Примерно через полчаса остаточный газ в газопроводе выгорел. На режим поставки газа потребителям авария не повлияла. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

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