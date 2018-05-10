В Свердловской области загорелся газопровод
Магистральный газопровод прорвало на севере Свердловской области вечером 9 мая, пишет ТАСС со ссылкой на
Магистральный газопровод прорвало на севере Свердловской области вечером 9 мая, пишет ТАСС со ссылкой на
Сигнал о происшествии поступил в 23:47.
«На 564 км магистрального газопровода “Игрим — Серов — Нижний Тагил” диаметром 1 200 мм, перед компрессорной станцией “Нижняя Тура”, произошел порыв с возгоранием», — отмечается в сообщении.
Никто не пострадал. аварийный участок перекрыли. Примерно через полчаса остаточный газ в газопроводе выгорел. На режим поставки газа потребителям авария не повлияла. Ведутся