В Башкирии за сутки возникло 9 лесных пожаров
УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии за сутки возникло 9 очагов на площади 25,7 га, потушено возгорание на 22,7 га.
УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии за сутки возникло 9 очагов на площади 25,7 га, потушено возгорание на 22,7 га.
По данным регионального МЧС, всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории республики возникло 26 очагов природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 23 очага) на общей площади 148,33 га.
Сегодня, 10 мая, по республике прогнозируется пожароопасность 1, местами 2, 3, 4 классов.