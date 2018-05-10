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07:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии за сутки возникло 9 лесных пожаров

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии за сутки возникло 9 очагов на площади 25,7 га, потушено возгорание на 22,7 га.

По данным регионального МЧС, всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории республики возникло 26 очагов природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 23 очага) на общей площади 148,33 га.

Сегодня, 10 мая, по республике прогнозируется пожароопасность 1, местами 2, 3, 4 классов.

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