В Алматы ликвидированы свыше 60 точек наркосбыта

Источник: Newtimes.kz

По данным УБН ДВД, одну из крупных спецопераций оперативники провели в марте этого года, в результате чего у женщины — сбытчицы было изъято свыше 1 килограмма 200 граммов героина.

А спустя несколько дней полицейскими был задержан гражданин Т., у которого в ходе обыска его автомашины, в багажном отделении, были обнаружены и изъяты более 45 килограммов наркотических средств, в частности 9 килограммов 260 граммов гашиша и 35 килограммов 842 граммов марихуаны.

«С начала года сотрудниками УБН было выявлено 66 факта сбыта, 9 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере, 1 факт содержания наркопритона, 4 факта нарушений правил хранения наркотических лекарственных средств и 78 наркопроступков, 4 факта нарушении правил обращения с наркотическими средствами. Изъято из незаконного оборота около 60 килограммов различных наркотических средств, в том числе “героин” ― 3,5 кг, “марихуана” ― 39,5 кг, “гашиш” ― 13 кг», ― информировал начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД города Алматы Талгат Беркинбаев.

В полицейском подразделении, между тем, отметили, что наряду с мероприятиями по пресечению наркопреступлений, акцент сделан на профилактику наркомании и формирование антинаркотического общественного иммунитета.

Для активизации работы в данном направлении, а также обеспечения эффективного взаимодействия, создана рабочая группа из числа сотрудников оперативных подразделений, МПС и Следственного управления ДВД.

В рамках региональной Программы развития «Алматы-2020» совместно с органами исполнительной власти, местной полицейской службой в учебных заведениях проводятся различные мероприятия (флешмобы, круглые столы, интерактивные уроки среди учащихся, спортивные мероприятия), которыми в течение года охватываются все учебные заведения (ВУЗы, колледжи, школы, дома школьников г. Алматы).

Так, за 4 месяца текущего года проведено порядка 167 мероприятий. В целях воспитания законопослушного поведения у старшеклассников (учащихся 7−11 классов), в учреждении для содержания несовершеннолетних (ЛА-155/6 ДУИС по г. Алматы) проводятся профилактические мероприятия «День открытых дверей», для ознакомления с условиями содержания, а также бесед с осужденными о последствиях совершения правонарушений.