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06:35 (мск), источник: Newslab.ru

Крановщика из Красноярска отправили на скамью подсудимых за гибель случайного прохожего

Мужчина попал под действие электрической дуги, которая образовалась между стрелой крана и ЛЭП.

Красноярца-крановщика обвинили в гибели случайного прохожего, которого убило электричество, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Несчастный случай произошел 26 сентября прошлого года рядом с железнодорожной станцией Лукашевич Партизанского района Красноярского края. Житель Красноярска проводил там работы по монтажу блоков — перемещал их при помощи автомобильного крана. В следственном управлении отметили, что мужчина неправильно установил кран в непосредственной близости от ЛЭП, поэтому между его стрелой и проводами образовалась электрическая дуга. Под ее действие попал мужчина, случайно оказавшийся рядом с местом работ.

В пресс-службе отметили, что у красноярца не было допуска, определяющего безопасные условия работы, а также он не получал разрешения организации, которая эксплуатирует линию электропередачи.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вину в совершении преступления крановщик признал и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Решать судьбу красноярца будет Партизанский районный суд Красноярского края. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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