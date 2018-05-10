Крановщика из Красноярска отправили на скамью подсудимых за гибель случайного прохожего
Мужчина попал под действие электрической дуги, которая образовалась между стрелой крана и ЛЭП.
Мужчина попал под действие электрической дуги, которая образовалась между стрелой крана и ЛЭП.
Несчастный случай произошел 26 сентября прошлого года рядом с железнодорожной станцией Лукашевич Партизанского района Красноярского края. Житель Красноярска проводил там работы по монтажу блоков — перемещал их при помощи автомобильного крана. В следственном управлении отметили, что мужчина неправильно установил кран в непосредственной близости от ЛЭП, поэтому между его стрелой и проводами образовалась электрическая дуга. Под ее действие попал мужчина, случайно оказавшийся рядом с местом работ.
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вину в совершении преступления крановщик признал и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Решать судьбу красноярца будет Партизанский районный суд Красноярского края. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.