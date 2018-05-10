Крановщика из Красноярска отправили на скамью подсудимых за гибель случайного прохожего

Красноярца-крановщика обвинили в гибели случайного прохожего, которого убило электричество, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Несчастный случай произошел 26 сентября прошлого года рядом с железнодорожной станцией Лукашевич Партизанского района Красноярского края. Житель Красноярска проводил там работы по монтажу блоков — перемещал их при помощи автомобильного крана. В следственном управлении отметили, что мужчина неправильно установил кран в непосредственной близости от ЛЭП, поэтому между его стрелой и проводами образовалась электрическая дуга. Под ее действие попал мужчина, случайно оказавшийся рядом с местом работ.

В пресс-службе отметили, что у красноярца не было допуска, определяющего безопасные условия работы, а также он не получал разрешения организации, которая эксплуатирует линию электропередачи.