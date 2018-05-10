Семилетняя девочка пострадала в массовом ДТП с пьяным водителем в Новосибирске
Ребенка госпитализировали с закрытым переломом позвоночника, переломом ключицы и
Ребенка госпитализировали с закрытым переломом позвоночника, переломом ключицы и
Семилетняя девочка пострадала в массовом ДТП с пьяным водителем в Новосибирске, об этом сообщается в группе мобильного приложения «Автоспас».
Авария произошла накануне вечером. Автомобили Kia Rio, ГАЗель, Honda
«Lexus выскочил на встречную полосу движения, сначала совершил столкновение возле Газпрома на Сухарной с Camry. Camry бьет Vista в бок. Lexus дальше продолжает движение по встречной, бьёт Хонду, которую разворачивает на встречную полосу. Дальше Lexus продолжает движение и бьет Yaris, его тоже разворачивает. Дальше Lexus бьет ГАЗель. Газель улетает на тротуар. Ну и в конце влетел в Киа», — рассказали в «Автоспасе».
По данным очевидцев, водитель находился в неадекватном состоянии и попытался скрыться с места ДТП.
В аварии пострадала семилетняя девочка — её госпитализировали с закрытым переломом позвоночника, переломом ключицы и
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.