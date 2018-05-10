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07:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Семилетняя девочка пострадала в массовом ДТП с пьяным водителем в Новосибирске

Ребенка госпитализировали с закрытым переломом позвоночника, переломом ключицы и черепно-мозговой травмой, рассказали в ГИБДД.

Источник: Вести - Новосибирск

Семилетняя девочка пострадала в массовом ДТП с пьяным водителем в Новосибирске, об этом сообщается в группе мобильного приложения «Автоспас».

Авария произошла накануне вечером. Автомобили Kia Rio, ГАЗель, Honda cr-v, Toyota Yaris, Toyota Vista и Toyota Camry двигались по Дуси Ковальчук со стороны Холодильной в сторону Сухарной. Lexus двигался навстречу.

«Lexus выскочил на встречную полосу движения, сначала совершил столкновение возле Газпрома на Сухарной с Camry. Camry бьет Vista в бок. Lexus дальше продолжает движение по встречной, бьёт Хонду, которую разворачивает на встречную полосу. Дальше Lexus продолжает движение и бьет Yaris, его тоже разворачивает. Дальше Lexus бьет ГАЗель. Газель улетает на тротуар. Ну и в конце влетел в Киа», — рассказали в «Автоспасе».

По данным очевидцев, водитель находился в неадекватном состоянии и попытался скрыться с места ДТП.

В аварии пострадала семилетняя девочка — её госпитализировали с закрытым переломом позвоночника, переломом ключицы и черепно-мозговой травмой, рассказали в ГИБДД.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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