Председателя гаражного кооператива в Новосибирске обвинили в 48 мошенничествах

До шести лет заключения грозит 65-летнему председателю одного из гаражных кооперативов Новосибирска. Пожилого мужчину обвиняют в 48 мошенничествах.

— Мужчина получал от граждан, не являющихся членами ГСК, деньги за помощь в приобретении строящихся в кооперативе гаражей. На самом деле никому из них он никакого содействия в этом вопросе не оказывал и не собирался этого делать, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Дело в том, что гаражи в кооперативе строились исключительно для его членов, а не для продажи.