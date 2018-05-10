Председателя гаражного кооператива в Новосибирске обвинили в 48 мошенничествах
Он брал деньги и обещал помочь в приобретении строящихся гаражей.
Он брал деньги и обещал помочь в приобретении строящихся гаражей.
До шести лет заключения грозит 65-летнему председателю одного из гаражных кооперативов Новосибирска. Пожилого мужчину обвиняют в 48 мошенничествах.
— Мужчина получал от граждан, не являющихся членами ГСК, деньги за помощь в приобретении строящихся в кооперативе гаражей. На самом деле никому из них он никакого содействия в этом вопросе не оказывал и не собирался этого делать, — рассказывают в
Дело в том, что гаражи в кооперативе строились исключительно для его членов, а не для продажи.
В результате с февраля 2005 года по ноябрь 2016 года он получил более 8 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением уже переданы в суд для рассмотрения.