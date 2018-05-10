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06:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Председателя гаражного кооператива в Новосибирске обвинили в 48 мошенничествах

Он брал деньги и обещал помочь в приобретении строящихся гаражей.

До шести лет заключения грозит 65-летнему председателю одного из гаражных кооперативов Новосибирска. Пожилого мужчину обвиняют в 48 мошенничествах.

— Мужчина получал от граждан, не являющихся членами ГСК, деньги за помощь в приобретении строящихся в кооперативе гаражей. На самом деле никому из них он никакого содействия в этом вопросе не оказывал и не собирался этого делать, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Дело в том, что гаражи в кооперативе строились исключительно для его членов, а не для продажи.

В результате с февраля 2005 года по ноябрь 2016 года он получил более 8 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением уже переданы в суд для рассмотрения.

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