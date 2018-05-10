Два самолёта из Новосибирска не смогли сесть во Владивостоке из-за тумана
Рейсы были отправлены на запасной аэродром в Хабаровск, сообщают местные СМИ.
Рейсы были отправлены на запасной аэродром в Хабаровск, сообщают местные СМИ.
Два самолёта из Новосибирска не смогли сесть во Владивостоке
В
«Лишь спустя несколько часов неблагоприятная для полёта погода нормализовалась, и рейсы
На данный момент все рейсы прибыли в пункт назначения.
Задерживается и возвращение двух самолётов из Владивостока в Новосибирск. По данным