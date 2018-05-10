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06:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Два самолёта из Новосибирска не смогли сесть во Владивостоке из-за тумана

Рейсы были отправлены на запасной аэродром в Хабаровск, сообщают местные СМИ.

Два самолёта из Новосибирска не смогли сесть во Владивостоке из-за тумана, об этом сообщают местные СМИ.

В пресс-службе аэропорта Владивостока рассказали, что из-за отсутствия видимости два рейса, державшие путь по маршруту Новосибирск — Владивосток, были вынуждены уйти на запасной аэродром в Хабаровск.

«Лишь спустя несколько часов неблагоприятная для полёта погода нормализовалась, и рейсы всё-таки смогли вылететь в аэропорт “Кневичи”. Посадка обоих самолётов прошла успешно», — сообщили в пресс-службе главного аэропорта столицы Приморья.

На данный момент все рейсы прибыли в пункт назначения.

Задерживается и возвращение двух самолётов из Владивостока в Новосибирск. По данным онлайн-табло аэропорта «Толмачёво», прибытие рейсов 3280 и 7666 должны были вернуться в Новосибирск к 11:55. Рейсы задержаны до 15:05 местного времени.

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