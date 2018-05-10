Во Владивостоке полицейские задержали оказавшего сопротивление «наркодилера»
Во Владивостоке на улице Чкалова сотрудники ДПС остановили подозрительный авто.
Во Владивостоке на улице Чкалова сотрудники ДПС остановили подозрительный авто.
Во Владивостоке на улице Чкалова сотрудники ДПС остановили подозрительный авто.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, в момент проверки документов пассажир занервничал, когда его попросили выйти из машины, он попытался скинуть наркотики.
ДПС его задержали и вызвали наряд полиции. Парня усмирили и связали ноги скотчем. В носке у парня оказался пакетик с порошком белого цвета.