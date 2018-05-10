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08:09 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области сгорело здание администрации

В Тарском районе произошел пожар в здании администрации поселка Атак. Возгорание произошло ранним утром 10 мая. Первое пожарное подразделение прибыло на место в 7:41.

Здание горело открытым огнем на всей площади. Сработала пожарная сигнализация. На месте также находился сторож. Локализовать возгорание удалось в 7:50. Полностью огонь был потушен в 8:21. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются. На месте работало три единицы техники и 10 пожарных.

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