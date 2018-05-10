Новые подробности пожара в Туймазах, где погибли 2 человека
57-летний мужчина и его 78-летняя мать скончались в пожаре в жилом бревенчатом доме в Туймазах, произошедшем накануне. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.
57-летний мужчина и его 78-летняя мать скончались в пожаре в жилом бревенчатом доме в Туймазах, произошедшем накануне. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.
Ранее стало известно, что пожар произошел в переулке Ленина. Информация в экстренные службы поступила в 23:39 накануне, в 00:43 открытое горение ликвидировали. По данным Управления МЧС России по Башкирии, причины пожара устанавливаются.