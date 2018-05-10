Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Без украинства: Одесса превращается в новый Севастополь - эксперт
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Максим Галкин исполнил мечту 4-летнего сына
В Москве построят горнолыжный курорт
Дженнифер Лопез восхитила соцсети дерзкой мини-юбкой
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
«Это удар»: Россия превзошла ожидания украинцев Крымским мостом
Украинский певец оказал россиянам на Eurovision
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
«Авангард» и «Тосно» показали, как надо играть в Кубке России
Финляндия потерпела первое поражение на чемпионате мира
Паулина Андреева опубликовала редкое фото Федора Бондарчука
Бывший муж Дженнифер Энистон снялся с собакой для глянца
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
15Сделать деньги
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
08:10 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Новые подробности пожара в Туймазах, где погибли 2 человека

57-летний мужчина и его 78-летняя мать скончались в пожаре в жилом бревенчатом доме в Туймазах, произошедшем накануне. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.

Ранее стало известно, что пожар произошел в переулке Ленина. Информация в экстренные службы поступила в 23:39 накануне, в 00:43 открытое горение ликвидировали. По данным Управления МЧС России по Башкирии, причины пожара устанавливаются.

Все новости региона
 В Уфе появилось граффити, посвященное Дню Победы 
В России увеличат пенсионный возраст 
Ракетным ударом Израиля уничтожена сирийская РЛС
В Новосибирской области студент открыл стрельбу, трое пострадали
Путин вступился за ветерана, которого попыталась увести охрана
Стали известны подробности номера Самойловой на «Евровидении»
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
МИД России отреагировал на новые американские санкции
В ГД оценили идею продлить полномочия президента до трех сроков
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира Чехи станут первым серьезным соперником команды Ильи Воробьева на турнире
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь