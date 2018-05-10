Приморец решил быть буйным до конца

Однако в положенный срок штраф не выплатил, за что вновь был привлечен к административной ответственности.

Суд, рассмотрев дело, удвоил сумму административного штрафа. Но в очередной раз штраф не был выплачен. Следующим наказанием для неплательщика стали обязательные работы сроком на 60 часов.

Отрабатывать назначенные часы приморец также не пожелал, поэтому из зала суда он отправился в камеру на 10 суток.