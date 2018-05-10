Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Большая скорбь: звезда сериала «Сваты» скончалась - СМИ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Как растит детей мама-педиатр: личный опыт
12 способов сохранить порядок в детской
Дженнифер Лопез восхитила соцсети дерзкой мини-юбкой
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Образ дня: Ксения Собчак позирует в кимоно за 200 тысяч рублей
«Расстанемся с ЗОЖем»: Ксения Алферова отказалась от диеты
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
15Сделать деньги
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
08:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Замначальника отдела УМВД по Екатеринбургу уволят за пьяное ДТП

Во дворе на Большакова.

Вечером 8 мая замначальника одного из отделов УМВД по Екатеринбургу Владислав Сергеев за рулем служебного авто устроил ДТП во дворе дома на Большакова. Он протаранил припаркованную машину.

«В результате ДТП пострадавших нет. Шофер 1965 года рождения от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Инспекторами ГИБДД на него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сообщил «Уралинформбюро» сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Павел Пантюхин.

Следует напомнить, 28 марта 2018 года теперь уже бывший замначальника свердловского УГИБДД Александр Юнусов устроил ДТП на улице Окружной в Екатеринбурге. Полицейский отказался от прохождения медосвидетельствования. 11 апреля его уволили из органов внутренних дел. На следующий день поста лишился глава УГИБДД Юрий Дёмин.

Все новости региона
СМИ сообщили о создании сервиса Telegram для хранения данных пользователей
Ракетным ударом Израиля уничтожена сирийская РЛС
В Новосибирской области студент открыл стрельбу, трое пострадали
Путин вступился за ветерана, которого попыталась увести охрана
Стали известны подробности номера Самойловой на «Евровидении»
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
МИД России отреагировал на новые американские санкции
В ГД оценили идею продлить полномочия президента до трех сроков
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира Чехи станут первым серьезным соперником команды Ильи Воробьева на турнире
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь