Замначальника отдела УМВД по Екатеринбургу уволят за пьяное ДТП
Во дворе на Большакова.
Во дворе на Большакова.
Вечером 8 мая замначальника одного из отделов УМВД по Екатеринбургу Владислав Сергеев за рулем служебного авто устроил ДТП во дворе дома на Большакова. Он протаранил припаркованную машину.
«В результате ДТП пострадавших нет. Шофер 1965 года рождения от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Инспекторами ГИБДД на него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сообщил «Уралинформбюро» сотрудник
Следует напомнить, 28 марта 2018 года теперь уже бывший замначальника свердловского УГИБДД Александр Юнусов устроил ДТП на улице Окружной в Екатеринбурге. Полицейский отказался от прохождения медосвидетельствования. 11 апреля его уволили из органов внутренних дел. На следующий день поста лишился глава УГИБДД Юрий Дёмин.