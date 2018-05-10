В Новосибирской области студент открыл стрельбу во время занятий

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел в городе Барабинск в четверг.

Врачи рассказали, что студент, на которого напали, получил огнестрельное ранение. Его сейчас оперируют. Еще двое человек получили переломы, когда выпрыгнули из окна. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

На место происшествия уже экстренно выехал врио губернатора Андрей Травников, отменив запланированную ранее поездку в Ордынский район.

Кроме того, в Барабинск приедут члены комиссии по делам несовершеннолетних и члены рабочей комиссии по проведению оперативного расследования ЧП. Ее возглавил замминистра образования области — начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин.

О колледже.

Новосибирский колледж транспортных технологий имени Лунина — одно из старейших в регионе образовательных учреждений, которому в декабре прошлого года исполнилось 95 лет.