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08:17 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирской области студент открыл стрельбу во время занятий

НОВОСИБИРСК, 10 мая — РИА Новости. Студент филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил с собой.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел в городе Барабинск в четверг.

Врачи рассказали, что студент, на которого напали, получил огнестрельное ранение. Его сейчас оперируют. Еще двое человек получили переломы, когда выпрыгнули из окна. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

На место происшествия уже экстренно выехал врио губернатора Андрей Травников, отменив запланированную ранее поездку в Ордынский район.

Кроме того, в Барабинск приедут члены комиссии по делам несовершеннолетних и члены рабочей комиссии по проведению оперативного расследования ЧП. Ее возглавил замминистра образования области — начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин.

О колледже.

Новосибирский колледж транспортных технологий имени Лунина — одно из старейших в регионе образовательных учреждений, которому в декабре прошлого года исполнилось 95 лет.

В колледже готовят высококвалифицированных рабочих для предприятий Западно-Сибирской железной дороги. Он находится в трех учебных корпусах в Железнодорожном и Заельцовском районов Новосибирска, а также одном учебном корпусе и общежитии Барабинска. За годы существования учебное заведение подготовило тысячи рабочих для железнодорожного транспорта.

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