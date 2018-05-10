В Новосибирской области студент открыл стрельбу во время занятий
НОВОСИБИРСК, 10 мая — РИА Новости. Студент филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил с собой.
НОВОСИБИРСК, 10 мая — РИА Новости. Студент филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил с собой.
Инцидент произошел в городе Барабинск в четверг.
На место происшествия уже экстренно выехал врио губернатора Андрей Травников, отменив запланированную ранее поездку в Ордынский район.
Кроме того, в Барабинск приедут члены комиссии по делам несовершеннолетних и члены рабочей комиссии по проведению оперативного расследования ЧП. Ее возглавил замминистра образования области — начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин.
О колледже.
Новосибирский колледж транспортных технологий имени Лунина — одно из старейших в регионе образовательных учреждений, которому в декабре прошлого года исполнилось 95 лет.
В колледже готовят высококвалифицированных рабочих для предприятий