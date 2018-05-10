За что задержали Ертаева в Москве
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан.
В Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан гражданин РК Ертаев Жомарт, находившийся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.
Он, будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 млн долларов США, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан.
8 мая в центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали казахстанского банкира Жомарта Ертаева.