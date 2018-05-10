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08:37 (мск), источник: Om1.ru

В Омске произошла очередное ДТП с участием «Яндекс. Такси»

В результате водитель и его пассажир обратились в больницу.

Сегодня утром, 10 мая, в местном паблике появились фотографии с ДТП на улице Герцена. В городе произошла очередная авария с участием «Яндекс. Такси».

Судя по фото, такси Renault Logan получило сильные повреждения правой стороны.

Как уточнили Om1.ru в ГИБДД, за рулем иномарки находился 39-летний мужчина, который вез 22-летнего пассажира.

ГИБДД России по Омской области:

 — Информация о ДТП поступила в 5.57. Водитель двигался по улице Герцена, в районе дома № 1 допустил наезд на препятствие.

В ГИБДД также отметили, что и водитель, и его пассажир обратились за медицинской помощью.

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