В Омске произошла очередное ДТП с участием «Яндекс. Такси»

Сегодня утром, 10 мая, в местном паблике появились фотографии с ДТП на улице Герцена. В городе произошла очередная авария с участием «Яндекс. Такси».

Судя по фото, такси Renault Logan получило сильные повреждения правой стороны.

Как уточнили Om1.ru в ГИБДД, за рулем иномарки находился 39-летний мужчина, который вез 22-летнего пассажира.

ГИБДД России по Омской области:

— Информация о ДТП поступила в 5.57. Водитель двигался по улице Герцена, в районе дома № 1 допустил наезд на препятствие.