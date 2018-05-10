В Новосибирской области три человека пострадали во время ЧП в колледже

НОВОСИБИРСК, 10 мая — РИА Новости. Врачи оперируют получившего ранение плеча студента филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина (Барабинск); еще два человека, которые выпрыгнули в окно, получили переломы, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

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Ранее облправительство сообщило, что студент филиала колледжа в городе Барабинск в четверг во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством. Подробности произошедшего не сообщались. Врио губернатора Андрей Травников отменил запланированную ранее поездку в Ордынский район и вылетел в Барабинск.

«Один из пострадавших в данный момент находится в операционной с ранением плеча. Еще у двоих переломы, которые получены в связи с тем, что они выпрыгнули из окна. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — сообщил представитель облминздрава.

В полиции и Следственном управлении СК РФ по региону РИА Новости сообщили, что информация о происшествии уточняется.