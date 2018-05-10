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08:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Два автомобиля горели во дворе новосибирской десятиэтажки

Пострадали Toyota Mark II и Toyota Corolla, огонь быстро ликвидировали.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как во дворе дома на улице Спортивная, 11/1 в Новосибирске горят несколько автомобилей — Toyota Mark II и Toyota Corolla.

В пресс-службе Главного управления МЧС по области «Комсомольской правде» сообщили, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 05:06, огнеборцы были на месте ЧП через восемь минут, ликвидировать пожар им удалось к 05:17.

— Собственники пострадавших автомобилей устанавливаются. Когда пожарные прибыли на место, у Mark II из-под капота шел дым. Огонь повредил моторный отсек этого автомобиля, у Corolla повреждены крыло, фара, оплавилась колесо, — рассказали в пресс-службе ведомства.

К счастью, никто во время пожара не пострадал.

Очевидцы сообщают, что Corolla загорелась от Mark II, но в МЧС говорить об этом однозначно не стали, причины возгорания пока не установлены.

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