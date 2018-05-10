Два автомобиля горели во дворе новосибирской десятиэтажки
Пострадали Toyota Mark II и Toyota Corolla, огонь быстро ликвидировали.
Пострадали Toyota Mark II и Toyota Corolla, огонь быстро ликвидировали.
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как во дворе дома на улице Спортивная, 11/1 в Новосибирске горят несколько автомобилей — Toyota Mark II и Toyota Corolla.
В
— Собственники пострадавших автомобилей устанавливаются. Когда пожарные прибыли на место, у Mark II
К счастью, никто во время пожара не пострадал.
Очевидцы сообщают, что Corolla загорелась от Mark II, но в МЧС говорить об этом однозначно не стали, причины возгорания пока не установлены.