Два автомобиля горели во дворе новосибирской десятиэтажки

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как во дворе дома на улице Спортивная, 11/1 в Новосибирске горят несколько автомобилей — Toyota Mark II и Toyota Corolla.

В пресс-службе Главного управления МЧС по области «Комсомольской правде» сообщили, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 05:06, огнеборцы были на месте ЧП через восемь минут, ликвидировать пожар им удалось к 05:17.

— Собственники пострадавших автомобилей устанавливаются. Когда пожарные прибыли на место, у Mark II из-под капота шел дым. Огонь повредил моторный отсек этого автомобиля, у Corolla повреждены крыло, фара, оплавилась колесо, — рассказали в пресс-службе ведомства.

К счастью, никто во время пожара не пострадал.