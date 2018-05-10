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09:53 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Девушка провалилась сквозь стеклянную крышу во время салюта в Петербурге

Более 100 руферов забрались на дом № 30 на Дворцовой набережной.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге девушка-руфер провалились сквозь крышу во время салюта 9 мая.

Более 100 человек забрались на крышу Института электрофизики на Дворцовой набережной. Руферы решили посмотреть салют с высоты. Одна из девушек упала с высоты нескольких метров сквозь стеклянную крышу. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Пострадавшую забрали в реанимацию.

Остальных снимали спасатели. Руферам пришлось давать объяснения полиции.

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