Девушка провалилась сквозь стеклянную крышу во время салюта в Петербурге

В Санкт-Петербурге девушка-руфер провалились сквозь крышу во время салюта 9 мая.

Более 100 человек забрались на крышу Института электрофизики на Дворцовой набережной. Руферы решили посмотреть салют с высоты. Одна из девушек упала с высоты нескольких метров сквозь стеклянную крышу. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Пострадавшую забрали в реанимацию.