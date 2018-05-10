Девушка провалилась сквозь стеклянную крышу во время салюта в Петербурге
Более 100 руферов забрались на дом № 30 на Дворцовой набережной.
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Более 100 руферов забрались на дом № 30 на Дворцовой набережной.
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Более 100 человек забрались на крышу Института электрофизики на Дворцовой набережной. Руферы решили посмотреть салют с высоты. Одна из девушек упала с высоты нескольких метров сквозь стеклянную крышу. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Пострадавшую забрали в реанимацию.
Остальных снимали спасатели. Руферам пришлось давать объяснения полиции.