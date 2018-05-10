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09:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре задержали мошенника, обманувшего таксистов на 2 миллиона рублей

Два года назад Георгий освободился из тюрьмы — «отмотал» уже пятый срок за мошенничество. Выйдя на свободу, он решил вернуться к привычному делу — обманывать людей. Опытный мошенник решил подзаработать на таксистах и за основу взял проверенную схему. Звонил он в разные города.

Источник: Комсомольская правда

— Он звонил в фирму такси, представлялся одним из руководителей местной полиции и просил подать машину к управлению МВД. Далее созванивался с водителем через программу такси, просил подождать его пять минут, мол, у начальства задерживаюсь, — сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Машина подъезжала, парковалась. А Георгий звонил уже на мобильный водителя и просил его съездить в магазин за дорогим алкоголем. Но не покупать без согласования с ним. Ничего не подозревающий таксист приезжал в супермаркет, но тут возникала новая просьба — положить денег на сотовый телефон. Суммы каждый раз были примерно одинаковые — порядка 2000 рублей. Если водитель настораживался, ему обещали оплатить услугу плюсом к плате за проезд. Таким образом, мошенник получил более двух миллионов рублей.

— Я же никого не мучил, не убивал. Они сами повелись, дураки просто. Зато сейчас отсижу, а потом заживу хорошо, жаль, лет на пять закроют, — рассказал в беседе Георгий.

Своей «профессии» мужчина не стесняется и даже предлагает научить «мастерству», говорит, что это выгоднее ипотеки и кредитов.

Вот таким не хитрым способом Георгий обманул десятки людей по всей России. Вычислили его сотрудники отделения по борьбе с мошенничествами отдела уголовного розыска из Магнитогорского УМВД, но не без помощи кубанских коллег. Примечательно, что заявления на обманщика поступали и в других городах России.

— Жаль, сейчас из края увезут, — сетует на свою преступную долю Гриша. — Еще в двух колониях на Кубани не побывал.

Возможность вернуться в Краснодарский край у Григория будет, но не скоро и, скорее всего, ненадолго. Предстоящий срок будет шестым, как правило, такие граждане не исправляются и вновь встают на опасную дорожку. И по сложившейся традиции, он вновь поймается.

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