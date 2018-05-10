За сутки на Южном Урале сгорело 192 гектара леса

Источник: Reuters

За минувшие сутки в южноуральских лесах произошло 17 пожаров, площадь, пройденная огнем, превысила 192 гектара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Читайте также В Челябинской области сохраняется высокая вероятность лесных пожаров

По информации Главного управления лесами Челябинской области, 9 мая наибольшее количество возгораний — по три — было зафиксировано в Красноармейском (22,5 га) и Шершневском лесничествах (28,1 га), самый крупный пожар (43 га) зарегистрирован в Увельском лесничестве.

«С начала весны в в области ликвидировано 179 пожаров на площади 3 392,66 га. На тушении были задействованы 1 753 человека и 671 единица техники», — говорится в сообщении управления.

Напомним, с 28 апреля в регионе введен особый противопожарный режим, в Октябрьском районе с 29 апреля объявлен режим повышенной готовности, а в Красноармейском районе с 5 мая — режим чрезвычайной ситуации.