В дыму и в огне! В Челябинске весенний пал травы грозит СНТ и жилым домам
Погодные условия, сильный ветер способствуют быстрому распространению огня.
Погодные условия, сильный ветер способствуют быстрому распространению огня.
Жители Паркового и Чурилово серьёзно напуганы, начавшимися пожарами на территории пустырей. Огонь по сухой траве быстро подбирается к жилым постройкам. Буквально за пару тёплых дней с 5 мая произошли четыре больших пожара (Парковый, Университетская Набережная, Звёздный, Чурилово).
В пятницу, 11 мая, в 11.00 приглашаем на
В разговоре примут участие:
— Рымарев Александр Владимирович, начальник Управления по обеспечении безопасности жизнедеятельности населения г. Челябинска,
— Чистяков Денис Викторович, заместитель начальника надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Челябисной обалсти — начальник дознания и административной практики,
— Егоров Григорий Иванович, к.тех.н., директор компании спецоборудования для пожарной техники,
— представитель регионального отделения Союза садоводов России.