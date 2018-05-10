В дыму и в огне! В Челябинске весенний пал травы грозит СНТ и жилым домам

Жители Паркового и Чурилово серьёзно напуганы, начавшимися пожарами на территории пустырей. Огонь по сухой траве быстро подбирается к жилым постройкам. Буквально за пару тёплых дней с 5 мая произошли четыре больших пожара (Парковый, Университетская Набережная, Звёздный, Чурилово).

В пятницу, 11 мая, в 11.00 приглашаем на пресс-конференцию, посвященную острой пожароопасной ситуации в городе и области. Мероприятие пройдёт в пресс-центре «АиФ-Челябинск» (ул. Росиийская, 67).

Основные причины возгорания?

Удается ли поймать злоумышленников (при условии поджога) или безответственных горожан, оставляющих костры или осуществляющих весенний пал травы?

Сколько случаев зафиксировано и какой ущерб в 2017 году нанесён такими стихийными пожарами в Челябинске, в области?

Сколько пострадавших и есть ли погибшие в огне? В 2017 и 2018 году?

Состояние проездов к месту возгорания в городе, в СНТ? Есть ли проблемы у пожарных?

Как готовиться город и область к особому противопожарному режиму? Хватает ли средств и сил?

Статистика страховых по ущербам по стихийных пожаров и выплатам по ним?

В разговоре примут участие:

— Рымарев Александр Владимирович, начальник Управления по обеспечении безопасности жизнедеятельности населения г. Челябинска,

— Чистяков Денис Викторович, заместитель начальника надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Челябисной обалсти — начальник дознания и административной практики,

— Егоров Григорий Иванович, к.тех.н., директор компании спецоборудования для пожарной техники,