Полиция Калининграда разыскивает подозреваемых в краже из рок-кафе
Калининградские полицейские устанавливают личность трёх человек, которые подозреваются в краже в
Калининградские полицейские устанавливают личность трёх человек, которые подозреваются в краже в
Инцидент произошёл 29 апреля около 00:20.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в
Всех, кто владеет информацией о разыскиваемых, просят сообщить в отделение уголовного розыска городского отдела полиции № 3 УМВД России по телефонам: 552−098, 8 911 070 40 00.