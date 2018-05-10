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09:46 (мск), источник: Калининград.Ru

Полиция Калининграда разыскивает подозреваемых в краже из рок-кафе

Калининградские полицейские устанавливают личность трёх человек, которые подозреваются в краже в рок-кафе «Кури Бамбук».

Источник: Калининград.Ru

Инцидент произошёл 29 апреля около 00:20.

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД, молодые люди «тайно похитили дорогостоящий мобильный телефон в корпусе красного цвета».

Всех, кто владеет информацией о разыскиваемых, просят сообщить в отделение уголовного розыска городского отдела полиции № 3 УМВД России по телефонам: 552−098, 8 911 070 40 00.

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