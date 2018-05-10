В омском «Центре крови» нашли массу нарушений

Сегодня, 10 мая, на заседании комитета по социальной политике в Законодательном собрании Омской области депутаты заслушали отчет Контрольно-счетной палаты о проверке деятельности организации «Центр крови» и четырех ее филиалов, а также 10 станций переливания крови в Омской области.

Аудитор Лариса Солдатова подчеркнула, что «Центр крови» и его филиалы поставляют 67% всех областных запасов крови. В 2017 году 19,9 тысячи омичей сдали кровь, всего было около 40 000 донаций. Эта цифра, правда, оказалась меньше, чем в 2016 году. Также аудитор сообщила, что стоимость заготовки 1 литра крови на сегодня составляет 11,6 тысячи рублей.

При этом КСП нашла просто море нарушений в финансовой деятельности столь важного учреждения. В частности, встал вопрос о необоснованном использовании средств (5,8 млн рублей), которые организация должна была вернуть в областной бюджет. Еще одна крупная сумма денег, по данным КСП, долгое время находилась «под отчетом», в связи с чем не использовалась.

Кроме того, например, в БСМП-1 на 1 июля 2017 года долг перед донорами составлял 305 000 рублей.

Помимо неэффективного использования бюджетных денег, «Центр крови» упрекнули в некачественном ведении бухгалтерской отчетности.