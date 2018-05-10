Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Порошенко испортит Путину праздник, разгромив Донбасс - СМИ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Воспитатель детсада избила ребенка, который не хотел спать в тихий час
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
71-летняя Татьяна Васильева показала фигуру в бикини
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
71-летняя Татьяна Васильева показала фигуру в бикини
Паулина Андреева опубликовала редкое фото Федора Бондарчука
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10:04 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В двух школах Уфы прошла экстренная эвакуация

В Уфе эвакуировали учащихся двух школ. Учебная эвакуация прошла в учебных заведениях по улице Юрия Гагарина и Баязита Бикбая. Об этом ГорОбзор.ру сообщил очевидец.

В дежурную часть МВД сообщений об эвакуации не поступало.

Все новости региона
 В Уфе водитель сбил двух женщин 
В Башкирии изменят установление льгот для реконструкции памятников культурного наследия 
В Госдуме предложили расширить действие «закона Димы Яковлева»
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
В городах проведения ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки
Стали известны подробности номера Самойловой на «Евровидении»
МИД России отреагировал на новые американские санкции
В Новосибирской области студент открыл стрельбу, трое пострадали
Чехия — Россия: букмекеры назвали фаворита матча ЧМХ-2018
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира Чехи станут первым серьезным соперником команды Ильи Воробьева на турнире
Авто
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста Крымский мост будет открыт 15 мая или днем позже, сообщили «Газете.Ru» два информированных источника
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь