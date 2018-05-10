В двух школах Уфы прошла экстренная эвакуация
В Уфе эвакуировали учащихся двух школ. Учебная эвакуация прошла в учебных заведениях по улице Юрия Гагарина и Баязита Бикбая. Об этом ГорОбзор.ру сообщил очевидец.
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В Уфе эвакуировали учащихся двух школ. Учебная эвакуация прошла в учебных заведениях по улице Юрия Гагарина и Баязита Бикбая. Об этом ГорОбзор.ру сообщил очевидец.
В дежурную часть МВД сообщений об эвакуации не поступало.