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10:06 (мск), источник: РИА Новости

Названа вероятная причина стрельбы в колледже под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 10 мая — РИА Новости. Предварительной причиной происшествия в барабинском колледже, где студент ранил сокурсника и покончил с собой, является личный конфликт, сообщила региональная прокуратура.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел в четверг. Студент филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина в городе Барабинске во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.

Раненый госпитализирован, его оперируют.

Также во время ЧП двое выпрыгнули из окна и получили переломы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Молодой человек пронес оружие в здание в разобранном виде и собрал его в коридоре колледжа. По предварительны данным, оно принадлежало отцу подростка.

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Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, «совершенном общеопасным способом».

Молодой человек мог пойти на преступление «из личных неприязненных отношений», считают в прокуратуре. Там уточнили, что подростка могли унижать: смысл слов стрелявшего сводился к тому, что над ним «издевались».

Что известно о подростках и колледже.

Новосибирский колледж транспортных технологий имени Лунина — одно из старейших в регионе образовательных учреждений, которому в декабре исполнилось 95 лет. В колледже готовят высококвалифицированных рабочих для предприятий Западно-Сибирской железной дороги.

По предварительным данным, умерший и получивший ранение подросток ранее не были судимы, росли в благополучных семьях и на профилактических учетах не состояли.

Уточняется, что раненый — житель Чановского района, а стрелявший — из города Куйбышев.

Прокурор проверит работу органов системы профилактики подобных ситуаций.

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