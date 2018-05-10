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10:14 (мск), источник: СуперОмск

В Омске пропала 16-летняя девушка в бордовом

Полиция разыскивает 16-летнюю омичку Анастасию Бойцову, пропавшую еще 7 мая.

В тот день утром она вышла из дома на улице 50 лет Профсоюзов и не вернулась. С тех пор она не выходила на связь, а ее местоположение неизвестно.

Сейчас девушку разыскивают инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, наружные службы полиции. Правоохранители проверяют места, где Анастасия может появиться, а также опрашивают ее родственников и знакомых.

Приметы Анастасии: рост около 160 см, телосложение среднее, светло-русые волосы длиной до плеч. Когда уходила из дома, на ней была светло-бордовая куртка, темно-бордовые ботинки и черные джинсы.

Тех, кому известно местонахождение девушки, просят позвонить по телефону 79−36−02.

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