В Омске пропала 16-летняя девушка в бордовом
Полиция разыскивает 16-летнюю омичку Анастасию Бойцову, пропавшую еще 7 мая.
Полиция разыскивает 16-летнюю омичку Анастасию Бойцову, пропавшую еще 7 мая.
В тот день утром она вышла из дома на улице 50 лет Профсоюзов и не вернулась. С тех пор она не выходила на связь, а ее местоположение неизвестно.
Сейчас девушку разыскивают инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, наружные службы полиции. Правоохранители проверяют места, где Анастасия может появиться, а также опрашивают ее родственников и знакомых.
Приметы Анастасии: рост около 160 см, телосложение среднее,
Тех, кому известно местонахождение девушки, просят позвонить по телефону 79−36−02.