В Башкирии мужчина украл поросенка и съел его

Пропажу обнаружил 39-летний владелец сельхозпредприятия.

Мужчина обратился в Отдел МВД России по Мелеузовскому району с заявлением о краже.

Полицейские нашли подозреваемого — им оказался 57-летний работник хозяйства. Сельчанин свою вину признал и рассказал, что похищенное он съел. Фермер уволил нечистого на руку работника и поблагодарил сотрудников полиции.