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10:37 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии мужчина украл поросенка и съел его

В Мелеузовском районе Башкирии злоумышленник украл поросенка, а также 15 кг мяса с фермерского хозяйства.

Пропажу обнаружил 39-летний владелец сельхозпредприятия.

Мужчина обратился в Отдел МВД России по Мелеузовскому району с заявлением о краже.

Полицейские нашли подозреваемого — им оказался 57-летний работник хозяйства. Сельчанин свою вину признал и рассказал, что похищенное он съел. Фермер уволил нечистого на руку работника и поблагодарил сотрудников полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

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