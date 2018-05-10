В Башкирии мужчина украл поросенка и съел его
В Мелеузовском районе Башкирии злоумышленник украл поросенка, а также 15 кг мяса с фермерского хозяйства.
В Мелеузовском районе Башкирии злоумышленник украл поросенка, а также 15 кг мяса с фермерского хозяйства.
Пропажу обнаружил 39-летний владелец сельхозпредприятия.
Мужчина обратился в Отдел МВД России по Мелеузовскому району с заявлением о краже.
Полицейские нашли подозреваемого — им оказался 57-летний работник хозяйства. Сельчанин свою вину признал и рассказал, что похищенное он съел. Фермер уволил нечистого на руку работника и поблагодарил сотрудников полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в