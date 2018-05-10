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10:36 (мск), источник: АиФ Уфа

Аферистки украли у пенсионерки из Башкирии 300 тысяч рублей

Бабушка обратилась с заявлением в полицию.

В полицию города Октябрьский обратилась пенсионерка. Она рассказала, что мошенницы украли из её квартиры 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по городу.

По предварительным данным, к бабушке недалеко от её дома подошли две неизвестные женщины. Они сказали пенсионерки, что давно ее и искали и хотят передать новогодние подарки организации, где якобы раньше работала пожилая женщина. Вместе они поднялись в квартиру. Одна из аферисток попросила разменять ей мелкие купюры на пятитысячную — бабушка достала кошелек со шкафа, взяла купюру и отдала незнакомке, после чего убрала его на место. В этот момент вторая злоумышленница попросила пенсионерку вымыть её банки, пока бабушка была на кухне кошелек с деньгами и мошенницы исчезли.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Полиция разыскивает аферисток.

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