Аферистки украли у пенсионерки из Башкирии 300 тысяч рублей

По предварительным данным, к бабушке недалеко от её дома подошли две неизвестные женщины. Они сказали пенсионерки, что давно ее и искали и хотят передать новогодние подарки организации, где якобы раньше работала пожилая женщина. Вместе они поднялись в квартиру. Одна из аферисток попросила разменять ей мелкие купюры на пятитысячную — бабушка достала кошелек со шкафа, взяла купюру и отдала незнакомке, после чего убрала его на место. В этот момент вторая злоумышленница попросила пенсионерку вымыть её банки, пока бабушка была на кухне кошелек с деньгами и мошенницы исчезли.