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10:35 (мск), источник: Prokazan.ru

Под Казанью подожгли Audi Q7 завкафедрой КГМУ

Под Казанью подожгли Audi Q7, которая принадлежит заведующей кафедры КГМУ, сообщил источник ProKazan.ru.

Источник: Prokazan.ru

Все произошло в ночь на 7 мая в садовом обществе недалеко от базы отдыха «Зеленый бор».

 — В результате у автомобиля обгорело колесо, — сообщил источник.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия.

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