Под Казанью подожгли Audi Q7 завкафедрой КГМУ
Под Казанью подожгли Audi Q7, которая принадлежит заведующей кафедры КГМУ, сообщил источник ProKazan.ru.
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Под Казанью подожгли Audi Q7, которая принадлежит заведующей кафедры КГМУ, сообщил источник ProKazan.ru.
Все произошло в ночь на 7 мая в садовом обществе недалеко от базы отдыха «Зеленый бор».
— В результате у автомобиля обгорело колесо, — сообщил источник.
В настоящее время выясняются все подробности происшествия.